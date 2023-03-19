Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Известные спортсмены ЗКО проявили активность на выборах

    19 Марта 2023, 17:46

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Молодежь активно участвует в сегодняшнем важном мероприятии. Спортсмены региона, прославившие страну на спортивных аренах мира, также пришли на сегодняшние выборы, передает МИА «Казинформ».

    В этот знаменательный день спортсмены, проявившие активность в качестве граждан Республики Казахстан, единогласно призвали молодежь к участию в выборах.

    Мастер Республики Казахстан по боксу, чемпион страны, серебряный призер чемпионата Азии Даниял Сабит проголосовал на избирательном участке №268 города Уральск.

    «Я предпочитаю быть первым в любом деле. Поэтому приехал на свой участок с самого утра. В боксе есть принцип: «Если хочешь быть лучшим, бросай вызов сильным». Я отдал свой голос за тех, кто сможет помочь нашей стране войти в число сильнейших», – говорит боксер Даниял Сабит.


    Свой голос на этих выборах отдала и мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, двукратная участница Олимпийских игр, одна из лучших снайперов страны Анастасия Баннова. Она проголосовала на избирательном участке №503 города Уральск.

    «Каждый голос важен. В обществе сложилось ошибочное мнение, что его голос ничего не решает. Однако выборы – это инструмент, который опровергает данную точку зрения. Если мы отдадим свои голоса, то сможем показать единство, а единство – это наше главное богатство», – уверена спортсменка.


    Мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Аман Капышев и Рустам Кунтуганов проголосовали на избирательном участке №496. По их словам, участие в выборах – признак настоящего патриотизма.


    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Выборы Регионы Уральск Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров