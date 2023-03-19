Известные спортсмены ЗКО проявили активность на выборах

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Молодежь активно участвует в сегодняшнем важном мероприятии. Спортсмены региона, прославившие страну на спортивных аренах мира, также пришли на сегодняшние выборы, передает МИА «Казинформ».

В этот знаменательный день спортсмены, проявившие активность в качестве граждан Республики Казахстан, единогласно призвали молодежь к участию в выборах.

Мастер Республики Казахстан по боксу, чемпион страны, серебряный призер чемпионата Азии Даниял Сабит проголосовал на избирательном участке №268 города Уральск.

«Я предпочитаю быть первым в любом деле. Поэтому приехал на свой участок с самого утра. В боксе есть принцип: «Если хочешь быть лучшим, бросай вызов сильным». Я отдал свой голос за тех, кто сможет помочь нашей стране войти в число сильнейших», – говорит боксер Даниял Сабит.





Свой голос на этих выборах отдала и мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, двукратная участница Олимпийских игр, одна из лучших снайперов страны Анастасия Баннова. Она проголосовала на избирательном участке №503 города Уральск.

«Каждый голос важен. В обществе сложилось ошибочное мнение, что его голос ничего не решает. Однако выборы – это инструмент, который опровергает данную точку зрения. Если мы отдадим свои голоса, то сможем показать единство, а единство – это наше главное богатство», – уверена спортсменка.





Мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Аман Капышев и Рустам Кунтуганов проголосовали на избирательном участке №496. По их словам, участие в выборах – признак настоящего патриотизма.





Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.



