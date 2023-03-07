Известные казахстанки подарили женщинам 10 тысяч конфет с посланиями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К Международному женскому дню знаменитые и успешные женщины Казахстана подарили соотечественницам 10 тысяч конфет с посланиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В поздравлениях они вдохновляют и напутствуют всех женщин страны в том, что все возможно: стать самым цитируемым ученым, успешным политиком, известной во всем мире женщиной-боксером, если не бояться идти к своей мечте.

С наступившей весной поздравила всех женщин Казахстана заслуженный деятель культуры РК, член Академии художеств РК, живописец, график, иллюстратор Нэлли Бубэ. Она пожелала каждой материального и духовного благополучия, а также жизнь, наполненную творчеством во всех его проявлениях.

«В этот прекрасный день желаю вам крепкого здоровья, мудрости и индивидуальности, красоты и счастья. Будьте крепки духом на пути к достижению высоких мечт и целей. Способная поверить в себя и не поддаваться препятствиям обязательно добьется успеха. Идите вперед, любите и не останавливайтесь», - обратилась в своем послании казахстанский государственный деятель, первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

Казахстанская боксерша, семикратная чемпионка Казахстана, двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай подчеркнула, что самое сложное – это одержать победу на самой собой, потому что любая цель достижима.

«Нельзя никогда сдаваться. Ради мечты нужно упорно трудиться и бороться до конца. По-настоящему Вы нужны только самой себе. Ваша жизнь в ваших руках», - сказала спортсменка.

Звезда казахстанского шоу-бизнеса Енлик Курарбек пожелала, чтобы каждое мгновение жизни было наполнено смыслом и стилем. Пусть каждая купается в объятиях счастья и сквозь года сохранит чистоту сердца.

По мнению четырехкратной чемпионки мира по шахматам, международного гроссмейстера Динары Садуакасовой, казахстанские женщины делают страну лучше и прекрасней. Она в своем послании пожелала всем любви и жизненной энергии.

«Любите себя, ведь дороже вас нет никого! И помните: все самое интересное впереди! С праздником, девочки!» - обратилась казахстанский продюсер, телеведущая, актриса, певица Баян Максаткызы.

Первая казахстанка, поступившая в NASA, Дамель Мектепбаева пожелала всем девушкам страны никогда не сомневаться в себе, не искать одобрения. Оставаться верными только своим собственным ценностям. Фокусировать свои мысли и действия. Это позволит дойти до целей быстрее и эффективнее.

«Я желаю нашим прекрасным казахстанкам сохранить все добродетели, что веками воспитывались в нашем народе. И преумножить их качествами, так необходимыми современной казахстанке: смелостью, инициативностью и креативностью. С Международным женским днем!» - поздравила лидер молодежного движения «Жаңа Адамдар» Асель Баденова.