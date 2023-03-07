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    Известные казахстанки подарили женщинам 10 тысяч конфет с посланиями

    7 Марта 2023, 16:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К Международному женскому дню знаменитые и успешные женщины Казахстана подарили соотечественницам 10 тысяч конфет с посланиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В поздравлениях они вдохновляют и напутствуют всех женщин страны в том, что все возможно: стать самым цитируемым ученым, успешным политиком, известной во всем мире женщиной-боксером, если не бояться идти к своей мечте.

    С наступившей весной поздравила всех женщин Казахстана заслуженный деятель культуры РК, член Академии художеств РК, живописец, график, иллюстратор Нэлли Бубэ. Она пожелала каждой материального и духовного благополучия, а также жизнь, наполненную творчеством во всех его проявлениях.

    «В этот прекрасный день желаю вам крепкого здоровья, мудрости и индивидуальности, красоты и счастья. Будьте крепки духом на пути к достижению высоких мечт и целей. Способная поверить в себя и не поддаваться препятствиям обязательно добьется успеха. Идите вперед, любите и не останавливайтесь», - обратилась в своем послании казахстанский государственный деятель, первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

    Казахстанская боксерша, семикратная чемпионка Казахстана, двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай подчеркнула, что самое сложное – это одержать победу на самой собой, потому что любая цель достижима.

    «Нельзя никогда сдаваться. Ради мечты нужно упорно трудиться и бороться до конца. По-настоящему Вы нужны только самой себе. Ваша жизнь в ваших руках», - сказала спортсменка.

    Звезда казахстанского шоу-бизнеса Енлик Курарбек пожелала, чтобы каждое мгновение жизни было наполнено смыслом и стилем. Пусть каждая купается в объятиях счастья и сквозь года сохранит чистоту сердца.

    По мнению четырехкратной чемпионки мира по шахматам, международного гроссмейстера Динары Садуакасовой, казахстанские женщины делают страну лучше и прекрасней. Она в своем послании пожелала всем любви и жизненной энергии.

    «Любите себя, ведь дороже вас нет никого! И помните: все самое интересное впереди! С праздником, девочки!» - обратилась казахстанский продюсер, телеведущая, актриса, певица Баян Максаткызы.

    Первая казахстанка, поступившая в NASA, Дамель Мектепбаева пожелала всем девушкам страны никогда не сомневаться в себе, не искать одобрения. Оставаться верными только своим собственным ценностям. Фокусировать свои мысли и действия. Это позволит дойти до целей быстрее и эффективнее.

    «Я желаю нашим прекрасным казахстанкам сохранить все добродетели, что веками воспитывались в нашем народе. И преумножить их качествами, так необходимыми современной казахстанке: смелостью, инициативностью и креативностью. С Международным женским днем!» - поздравила лидер молодежного движения «Жаңа Адамдар» Асель Баденова.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Общество
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