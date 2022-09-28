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    Известному казахстанскому боксеру помогли вернуть квартиру

    28 Сентября 2022, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский союз спортсменов помог вернуть квартиру известному боксеру Булату Джумадилову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий пост опубликован на официальной странице организации в Instagram.

    «Отличная новость, друзья! Более двух месяцев назад мы узнали о непростой ситуации, с которой столкнулся почетный член Союза спортсменов, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Булат Джумадилов. Из-за сложившейся ситуации, чемпион мира по боксу мог остаться без жилья, и поэтому Союз cпортсменов оперативно подключился к решению данной проблемы. Как итог, пусть и с небольшими трудностями, нам удалось решить эту проблему. Давайте вместе порадуемся и пожелаем нашему прославленному чемпиону успехов и крепкого здоровья!» - говорится в посте.

    Сам спортсмен также прокомментировал ситуацию. По его словам, ситуация возникла из-за проблем с оплатой.

    «Союз спортсменов оказал мне содействие касательно вопроса поддержки от государства и проведения рефинансирования. Комиссию мы прошли, меня поддержали, теперь будет рефинансирование», - сказал Булат Джумадилов в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

    Казахстанский союз спортсменов оказывает такую поддержку уже не в первый раз – аналогичная помощь в жилищных вопросах уже успешно оказана тяжелоатлету Айдару Казову и заведующему павлодарского детско-спортивного клуба «Кайсар» Ермеку Азданбекову.

    Как сообщил глава Союза Азамат Карлыгашев, в данный момент решается аналогичный вопрос с известной казахстанской тяжелоатлеткой Зульфией Чиншанло.

    Фото: Абзал Калиев

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Жилье
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