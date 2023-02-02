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    Известен список кандидатов в депутаты от ОСДП

    2 Февраля 2023, 14:22

    АСТАНА. КАЗИНФФОРМ – Стали известны кандидаты от Общенациональной социал-демократической партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Список кандидатов от партии:

    Асхат Рахимжанов

    Нурлан Ауесбаев

    Анаргуль Абенова

    Адар Алибаев

    Абдукамал Ашимбеков

    Ирина Алимжанова

    Женисгуль Дусбаева

    Берик Жагипаров

    Виктор Калгин

    Мирамбек Камалов

    Нуртай Кожаханов

    Сакен Мынбаев

    Максут Насибулов

    Нурым Нурлыбеков

    Талгат Омаров

    Ажар Сагындыкова

    Наурыз Сайлаубай

    Тазабек Самбетбай

    Макиля Токсамбаева

    Кандидаты, выдвигаемые по мажоритарной системе:

    Берик Агибаев

    Валерий Смокин

    Нурайнаш Камалова

    Дамир Жаканов

    Нурбек Дауренбеков

    Азамат Хайсин

    Напомним, сегодня прошел внеочередной съезд ОСДП, на котором было принято решении об участии членов партии в выборах.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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