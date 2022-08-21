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    Известен следующий соперник казахстанского бойца Жасулана Акимжана

    21 Августа 2022, 22:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Жасулан Акимжан прокомментировал победу над россиянином Русланом Яманбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы успешно провели подготовку. Никаких проблем не было. Благодаря поддержке Казахстана сегодня мы одержали победу. Конечно, после перерыва было непросто. Однако все прошло гладко», - сказал Жасулан Акимжан журналистам после боя.

    Он также назвал имя своего следующего соперника.

    «Предстоящий соперник уже известен. Это дагестанец Расул Магомедов. Сейчас у него пояс Eagle FC», - отметил казахстанец.

    Также Акимжан рассказал о своей готовности выйти на бой с дагестанским спортсменом.

    «Хочу сказать болельщикам, что казахстанцы не жалеют поддержки для своих бойцов. В целом всем спортсменам нужна поддержка болельщиков», - добавил он.

    Ранее сообщалось о том, что Жасулан Акимжан нокаутировал соперника из России Руслана Яманбаева.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Спорт Боевые искусства Хабиб Нурмагомедов
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