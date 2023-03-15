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    Извержение вулкана началось в Индонезии

    15 Марта 2023, 12:37

    ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Вулкан Мерапи, расположенный на границе между индонезийской провинцией Центральная Ява и особым регионом Джокьякарта, в результате извержения дважды выбросил дым и пепел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Центр исследования геологических катастроф Индонезии /BPPTKG/ в письменном заявлении сообщил, что вулкан извергал горячий пепел в 5:50 и 5:59 утра по местному времени.

    Власти призвали жителей близлежащих районов не приближаться к вулкану в радиусе семи километров от кратера.

    Статус вулкана Мерапи, самого активного из 130 индонезийских вулканов, остается неизменно на втором уровне с ноября 2020 года.

    В 2010 году в результате его крупного извержения погибли более 300 человек, и 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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