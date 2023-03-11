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    Извержение вулкана Мерапи произошло в Индонезии

    11 Марта 2023, 18:23

    ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява, в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера. Об этом сообщило в субботу национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Уровень опасности повышен до третьего из четырех уровней по принятой в Индонезии классификации извержений.

    Жителям близлежащих районов запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 7 км. О пострадавших и разрушениях информации не приводится.

    На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи высотой 2 910 м считается одним из самых активных.

    Фото: BPPTKG

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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