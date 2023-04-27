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    Изучить различия, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп, поручил Глава государства

    27 Апреля 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Следует принять действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлой сессии я поручал серьезно заняться предотвращением образования замкнутых этнических районов и кварталов. На сегодня выработаны комплексные меры, расписаны планы работы. Теперь нужно обеспечить их качественную и своевременную реализацию, подкрепить необходимыми ресурсами», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    При этом, как отметил Глава государства, важно уделить пристальное внимание региональным различиям, культурным и другим факторам, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп.

    «Последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов. Нужно разъяснять людям проводимую государством политику в сфере межэтнических отношений, показывать бесчисленные примеры дружбы и солидарности наших граждан. Очень важно обеспечить участие местных сообществ в деятельности Ассамблеи и ее общественных структур», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана АНК
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