Изучаются следователями более 1 500 материалов, поступивших от казахстанцев – Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1 500 материалов, поступивших через сайт STOPTERRORISM.KZ, изучаются следователями. Об этом рассказали в Генпрокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, значительную помощь в установлении обстоятельств январских событий оказывают материалы, присылаемые гражданами на сайт STOPTERRORISM.KZ .

«В настоящее время поступило более 1 500 материалов, которые изучаются следователями. Посредством данного сайта удалось установить лиц, причастных к массовым беспорядкам в районе городского акимата Алматы», - сказал Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.

«Пользуясь случаем, Генеральная прокуратура выражает благодарность неравнодушным гражданам за оказанную помощь. Напоминаем, что данный сайт является анонимным, полученные материалы будут использованы только при расследовании уголовных дел», - отметил Елдос Килымжанов.

Напомним, всего судами рассмотрено 9 213 административных дел, связанных с январскими событиями. В отношении 4 561 лица суд ограничился предупреждением.