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    Изучаются следователями более 1 500 материалов, поступивших от казахстанцев – Генпрокуратура

    22 Января 2022, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1 500 материалов, поступивших через сайт STOPTERRORISM.KZ, изучаются следователями. Об этом рассказали в Генпрокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, значительную помощь в установлении обстоятельств январских событий оказывают материалы, присылаемые гражданами на сайт STOPTERRORISM.KZ .

    «В настоящее время поступило более 1 500 материалов, которые изучаются следователями. Посредством данного сайта удалось установить лиц, причастных к массовым беспорядкам в районе городского акимата Алматы», - сказал Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.

    «Пользуясь случаем, Генеральная прокуратура выражает благодарность неравнодушным гражданам за оказанную помощь. Напоминаем, что данный сайт является анонимным, полученные материалы будут использованы только при расследовании уголовных дел», - отметил Елдос Килымжанов.

    Напомним, всего судами рассмотрено 9 213 административных дел, связанных с январскими событиями. В отношении 4 561 лица суд ограничился предупреждением.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Общество ЧП-2022
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