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    Израильтяне протестуют против судебной реформы

    5 Февраля 2023, 02:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы, которую продвигает правительство Биньямина Нетаньяху. Манифестации проходят в Тель-Авиве, Хайфе и других городах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Реформа, в частности, предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабинету министров контроля над отбором судей.

    Антиправительственные акции проходят в Израиле пятую неделю подряд.

    Ранее председатель Верховного суда Израиля заявил, что это реформа станет «смертельным ударом по демократии». По мнению генерального прокурора, реформа даст правительству «почти неограниченную власть» и «ослабит конституционную защиту».

    Фото: detaly.co.il

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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