Израиль нанес ракетный удар по дому лидера ХАМАС в Газе

ГАЗА. КАЗИНФОРМ – Боевики ХАМАС ночью и утром в воскресенье продолжили ракетный обстрел Израиля, а израильские военные нанесли новые удары по сектору Газа. Самый крупный с 2014 года конфликт идет уже седьмой день, и признаков деэскалации пока не наблюдается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По сообщению израильских военных, один из ударов был нанесен по дому политического лидера радикальной группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Был ли кто-то в это время в доме, пока не ясно.

Утром Армия обороны Израиля опубликовала кадры взрыва дома.

Еще один авиаудар был нанесен по дому командира батальона «Джабалия» движения ХАМАС.

Израильские военные сообщили, что в обоих домах располагалась террористическая инфраструктура группировки.

Кроме того, как сообщает агентство «Анадолу», в воскресенье Израильская авиация нанесла удар по зданиям Минтруда и Министерства социального развития. В результате воздушного удара здание Минтруда полностью разрушено, а здание Министерства соцразвития получило серьезные повреждения.

По словам представителя правительства ХАМАС Селаме Маруфе, имело место очередное преступление против мирного населения Палестины, в том числе путем уничтожения гражданской инфраструктуры.

По заявлению представителей ХАМАС, утром в воскресенье в Газе были убиты 26 человек. Таким образом, общее число погибших, по их информации достигло 174, включая 47 детей.

В Израиле сообщают о десяти погибших, включая двоих детей.

Боевики ХАМАС продолжили обстреливать ракетами территорию Израиля, в результате чего многие жители были вынуждены искать укрытие в бомбоубежищах. По информации израильских военных, за ночь палестинцами было выпущено в сторону Израиля порядка 120 ракет.

В общей сложности, с начала эскалации, по данным израильской армии, палестинские группировки выпустили по территории Израиля около 2900 ракет, 1150 из них были перехвачены системой ПРО «Железный купол».

Из этого числа 450 ракет упали в самой Газе, сообщает Армия обороны Израиля.

На вечер воскресенья назначено заседание Совета Безопасности ООН, посвященное этому конфликту.

Накануне президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с главой палестинской администрации на Западном берегу Махмудом Аббасом, выразив обеспокоенность ситуацией.

Во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудит эскалацию конфликта между ХАМАС и Израилем с главами МИД Евросоюза.