Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно изменения статуса автомобильных пунктов пропуска, расположенных на государственной границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшего 7 ноября 2019 года в городе Омске, между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации подписана Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе (далее – Программа)», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе.

По его словам, программой предусмотрены мероприятия по проработке вопроса о необходимости изменения статуса 5 упрощенных пунктов перехода на казахстанско-российской границе (Казталовка (ЗКО) – Фомин (Саратовская обл.), Молодость (ЗКО) – Верхний Баскунчак (Астраханская обл.), Балкудык (Атырауская обл.) – Харабали (Астраханская обл.), Жиренкопа (Актюбинская обл.) – Первомайское (Оренбургская обл.), Айтеке би (Актюбинская обл.) – Союзное (Оренбургская обл.).

«В этой связи создана казахстанско-российская рабочая группа, которая провела совместные выездные обследования по указанным 5 упрощенным пунктам перехода, по итогам которых во главе с заместителями министров транспортных ведомств двух стран проведена видеоконференция»», - отметил Премьер.

В ходе видеоконференции российская сторона сообщила о нецелесообразности перевода статуса 5 упрощенных пунктов перехода на двусторонние пункты пропуска по следующим причинам:

- слабая интенсивность (в сутки проходят до 60 человек и до 30 легковых автомашин);

- нужны дополнительные финансовые средства для приведения их в соответствие с требованиями, предъявляемыми к пунктам пропуска;

- имеются приоритетные 25 пунктов пропуска между двумя странами, которые требуют модернизации до 2025 года;

- не поддерживается администраторами приграничных областей РФ.

«Вместе с тем, согласно протоколу 22 заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 24 ноября 2020 года, сторонам было поручено проработать вопрос изменения статусов пунктов пропуска «Жанибек» - «Виневка» и «Орда» - «Полынный» с «двухстороннего» на «многосторонний». При этом в целях облегчения доставки живых животных в сельскохозяйственные районы Западно-Казахстанской области направлен запрос российской стороне по изменению статусов пунктов пропуска

«Жанибек» – «Вишневка» и «Орда» – «Полынный», модернизация которых предусмотрена в рамках Плана мероприятий по развитию пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период 2020 – 2025 годы (во втором этапе в 2023 – 2024 гг. и в 2024 – 2025 гг. соответственно)», - заключил А. Мамин.

Подписание сторонами указанного плана ожидается до конца 2021 года. Работа по изменению статуса вышеназванных пунктов с российской стороной продолжается.



