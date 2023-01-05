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    Изменится схема движения по проспекту Рыскулова в Алматы

    5 Января 2023, 13:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 5 января 2023 года изменены схемы движения по проспекту Рыскулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

    «В целях обеспечения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных ситуаций. В экспериментальном порядке будут исключены левые повороты на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы, при движении по проспекту Рыскулова - в восточном и западном направлениях», - говорится в сообщении.

    Работы будут проводиться специалистами управления городской мобильности совместно с уполномоченным органом по организации государственного контроля и надзора за дорожным движением и обеспечением его безопасности, в лице управления административной полиции департамента полиции города Алматы.

    «До 1 марта 2023 года специалистами будет производиться анализ пропускной способности транспортных средств на данном участке дороги, а также на светофорных объектах и разворотных местах, расположенных по пр. Рыскулова и ул. Момышулы. По результатам обследования и анализа будет приниматься дальнейшее решение», - добавили в ведомстве.

    Водителям рекомендовано заблаговременно координировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения РК.
    Алматы Транспорт Общество Дороги
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