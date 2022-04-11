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    Изменить статус Республиканского центра электронного здравоохранения планируют в РК

    11 Апреля 2022, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно комплексной медицинской информационной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в целях объединения и перевода информационной системы здравоохранения на единую информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства» прорабатывается вопрос наделения РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» статусом Единого оператора по цифровизации в области здравоохранения», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Также, по его словам, планируется внедрить механизм включения медицинских информационных систем в реестр доверенного программного обеспечения в области здравоохранения.

    «То есть если информсистема не будет соответствовать минимальным требованиям и не включена в реестр, ее использование в медицинских организациях будет ограничено. Для этого на сегодня ведется работа по внесению изменений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части включения понятия «реестр доверенного программного обеспечения в области здравоохранения» и наделение Министерства здравоохранения компетенциями по разработке и утверждению правил формирования и ведения реестра, критериев по включению программного обеспечения в реестр и его ведению. Реализация данных мероприятий запланирована до конца 2022 года. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле Правительства», - заверил заместитель Премьер-министра.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан Здания Астаны
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