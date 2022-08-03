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    • Изменить процесс получения свидетельства о рождении с ИИН планируют в РК

    3 Августа 2022 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С целью учета детей с момента рождения введен механизм формирования ID-кода ребенка в роддоме до получения ИИН. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация интеграции с медицинскими информационными системами в части получения данных о рождении планируется на базе eHealth. Наряду с этим, с целью учета детей с момента рождения введен механизм формирования ID-кода ребенка в роддоме (до получения ИИН). Кроме того, ИИН присваивается детям, не только рожденным в медицинских учреждениях на территории Казахстана, но и детям, рожденным за его пределами на основании решения суда об установлении юридического факта рождения», - сообщил Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что с целью учета новорожденных детей (в том числе без гражданства) принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования» от 14.07.2022 г., согласно которому ИИН присваивается всем детям, рожденным на территории Казахстана.

    Внесены поправки в Кодекс в части включения в информационную систему здравоохранения данных детей без гражданства, со слов матери (в случае отсутствия у нее документов, удостоверяющих личность и свидетельства о браке).

    Для регистрации рождения детей, свидетельства которых выданы за пределами Казахстана, имеется возможность получения свидетельства о рождении казахстанского образца в любом регистрирующем органе с указанием фактического места рождения ребенка.

    Также внесены изменения в законодательство в части исключения истребования свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния на территории республики на бумажном носителе и предоставление электронных свидетельств посредством портала «электронного правительства» (свидетельства на бумажном носителе будут выдаваться по желанию граждан).

    «В настоящее время Министерством здравоохранения совместно с Министерством юстиции осуществляется сверка по учету выданных медицинских свидетельств и произведенных актовых записей о рождении детей. С целью ведения строгого учета, а также эффективного контроля за жизнедеятельностью детей на всех этапах его жизни Правительством начата работа по реинжинирингу бизнес-процесса «Рождение ребенка» через генерацию ИИН и интеграцию информационных систем министерств внутренних дел, здравоохранения и юстиции. Также прорабатываются вопросы внесения изменений в нормативные правовые акты в части получения ребенком свидетельства о рождении с ИИН до выписки из родильного дома. Вопрос автоматизации процесса учета детей с момента рождения находится на контроле Правительства», - говорится в ответе Премьер-Министра РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Премьер-министр РК #Общество
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