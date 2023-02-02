Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Изменить правила определения годности к эксплуатации временных аэродромов хотят в РК

    2 Февраля 2023, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внести изменения в правила определения годности к эксплуатации неклассифицируемых и временных аэродромов и посадочных площадок планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ о внесении изменений в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года 43 «Об утверждении Правил определения годности к эксплуатации неклассифицируемых и временных аэродромов и посадочных площадок» размещен на портале открытые НПА.

    «Ориентация летных полос исключает взлеты и посадки ВС (воздушных судов) над населенными пунктами. Боковое удаление от летной полосы до населенного пункта составляет не менее 300 метров, а в направлении взлета не менее 2000 метров от границы селитебной территории», - говорится в документе.

    Отмечается, что на участке посадочной площадки исключаются заболоченные места, посадочные и засоленные грунты, выходы скальных пород.

    Размеры элементов летных полос посадочной площадки в стандартных условиях (температура воздуха +15 С, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба (далее – мм.рт.ст.) продольный уклон = 0, штиль) принимается согласно руководству по эксплуатации данного ВС, которое будет эксплуатироваться на данной посадочной площадке.

    Потребная длина летных полос в расчетных условиях посадочной площадки устанавливается путем пересчета стандартных длин с помощью поправок, учитывающих расчетную температуру воздуха, расчетное атмосферное давление и средний уклон поверхности летной полосы.

    «Для определения длины ВПП (взлетно-посадочной полосы) в расчетных условиях увеличивается их стандартные длины: по температуре - на каждые 5С превышения температуры стандартной атмосферы на 3,0 %; по атмосферному давлению - на каждые 10 мм. рт. ст. уменьшения атмосферного давления относительно стандартного - на 2,5 %; по уклону летной полосы на 1 % среднего уклона - 5 %», - уточняется в документе.

    Сообщается, что максимальные уклоны ВПП устанавливаются в пределах: продольный уклон - 2 % - для аэродромов и не более 1,5 % - для вертодромов, максимальный поперечный уклон - 2,5 %. Рекомендуемый продольный уклон - 1 %.

    Минимальные продольные и поперечные уклоны поверхности летных полос принимаются из условия обеспечения поверхностного стока и не менее 0,6 %.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автобусный парк обновят в Астане на 25% - Женис Касымбек
    В Атырауской области открыли движение по трассе Атырау-Астрахань
    Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    Два автобусных маршрута временно изменили схему движения в Алматы
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров