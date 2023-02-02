Изменить правила определения годности к эксплуатации временных аэродромов хотят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внести изменения в правила определения годности к эксплуатации неклассифицируемых и временных аэродромов и посадочных площадок планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ о внесении изменений в приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года 43 «Об утверждении Правил определения годности к эксплуатации неклассифицируемых и временных аэродромов и посадочных площадок» размещен на портале открытые НПА.

«Ориентация летных полос исключает взлеты и посадки ВС (воздушных судов) над населенными пунктами. Боковое удаление от летной полосы до населенного пункта составляет не менее 300 метров, а в направлении взлета не менее 2000 метров от границы селитебной территории», - говорится в документе.

Отмечается, что на участке посадочной площадки исключаются заболоченные места, посадочные и засоленные грунты, выходы скальных пород.

Размеры элементов летных полос посадочной площадки в стандартных условиях (температура воздуха +15 С, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба (далее – мм.рт.ст.) продольный уклон = 0, штиль) принимается согласно руководству по эксплуатации данного ВС, которое будет эксплуатироваться на данной посадочной площадке.

Потребная длина летных полос в расчетных условиях посадочной площадки устанавливается путем пересчета стандартных длин с помощью поправок, учитывающих расчетную температуру воздуха, расчетное атмосферное давление и средний уклон поверхности летной полосы.

«Для определения длины ВПП (взлетно-посадочной полосы) в расчетных условиях увеличивается их стандартные длины: по температуре - на каждые 5С превышения температуры стандартной атмосферы на 3,0 %; по атмосферному давлению - на каждые 10 мм. рт. ст. уменьшения атмосферного давления относительно стандартного - на 2,5 %; по уклону летной полосы на 1 % среднего уклона - 5 %», - уточняется в документе.

Сообщается, что максимальные уклоны ВПП устанавливаются в пределах: продольный уклон - 2 % - для аэродромов и не более 1,5 % - для вертодромов, максимальный поперечный уклон - 2,5 %. Рекомендуемый продольный уклон - 1 %.

Минимальные продольные и поперечные уклоны поверхности летных полос принимаются из условия обеспечения поверхностного стока и не менее 0,6 %.



