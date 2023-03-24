Изменить определение ущерба из-за нарушения рационального использования недр намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внести изменения в правила определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов и добыче урана, намерены в Казахстане. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА».

«Настоящие правила определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов и добыче урана разработаны в соответствии c пунктом 5 статьи 122 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и определяют порядок определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов и добыче урана», - отмечено в документе.

Согласно изменениям, теперь размер ущерба, будет определяться, исходя из объема фактических потерь углеводородов или урана, превышающих их нормированные потери, и определяться в стоимостном выражении исходя из средней стоимости котировок цен за отчетный период.

Ранее размер ущерба определялся по средней цене реализации продукции недропользователем за отчетный период.