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    Изменить методику определения параметров бедности предлагают депутаты

    5 Декабря 2022, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова считает необходимым изменить методику определения параметров бедности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующим фактом для нашей страны является то, что мы до сих пор не можем победить бедность. По оценке Всемирного банка, 15% граждан Казахстана являются бедными. Между тем, официальная статистика говорит о том, что 5,1% населения проживает с доходами ниже прожиточного минимума. Министерство труда и социальной защиты населения, представляя Цифровую карту семьи, указывает, что доля семей, определяющих свое положение как критическое, составляет около 15%», - сказала Джамиля Нурманбетова на правчасе в Мажилисе.

    Такие разнополярные данные, по ее словам, не позволяют определить точное количество тех, кто нуждается в поддержке со стороны государства.

    «Одной из мер социальной поддержки граждан, проживающих за чертой бедности, является адресная социальная помощь. Ее предоставление, изложенное в проекте Социального кодекса, к сожалению, не претерпело кардинальных изменений. В последние годы многие страны пытаются при определении уровня бедности использовать модели многомерного измерения бедности», - отметила депутат.

    «Поэтому считаем целесообразным министерству продолжить совершенствование адресной социальной помощи с учетом многомерной модели измерения бедности. Главное, чтобы каждая нуждающаяся семья оказалась в поле зрения соответствующих государственных органов. Для этого требуется работать с каждой семьей в отдельности. А это по данным цифровой карты уже 1,2 млн семей», - добавила Д. Нурманбетова.


    Фото: www.parlam.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Экономика Общество
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