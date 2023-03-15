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    Изменился состав молодежной сборной Казахстана по футболу

    15 Марта 2023, 21:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В составе молодежной сборной Казахстана по футболу произошли изменения, передает МИА «Казинформ».

    «По причине полученной травмы предстоящий учебно-тренировочный сбор сборной Казахстана U-21 пропустит полузащитник «Елимая» Ален Айманов. В качестве замены приглашены Александр Широбоков из «Кайрата», а также полузащитник «Тобола» Галым Бейбит», - сообщили в Казахстанской федерации футбола.

    Молодежная сборная Казахстана проведет УТС с 17 по 24 марта на тренировочной базе ФК «Кайрат». В ходе сбора подопечные Кайрата Нурдаулетова проведут два контрольных матча против юношеской команды Казахстана U-19, второй соперник будет определен позднее.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Футбол
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