Изменился состав молодежной сборной Казахстана по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В составе молодежной сборной Казахстана по футболу произошли изменения, передает МИА «Казинформ».

«По причине полученной травмы предстоящий учебно-тренировочный сбор сборной Казахстана U-21 пропустит полузащитник «Елимая» Ален Айманов. В качестве замены приглашены Александр Широбоков из «Кайрата», а также полузащитник «Тобола» Галым Бейбит», - сообщили в Казахстанской федерации футбола.

Молодежная сборная Казахстана проведет УТС с 17 по 24 марта на тренировочной базе ФК «Кайрат». В ходе сбора подопечные Кайрата Нурдаулетова проведут два контрольных матча против юношеской команды Казахстана U-19, второй соперник будет определен позднее.



