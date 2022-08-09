Изменились правила предоставления грантов по Дорожной карте бизнеса-2025

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в правилах предоставления государственных грантов по Дорожной карте бизнеса-2025 рассказал заместитель директора Центра занятости населения города Нур-Султан Бахтияр Айтпаев в ходе онлайн-конференции на официальной странице акимата столицы в «Facebook», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После завершения обучения по программе «Бастау бизнес» граждане имеют право претендовать на получение гранта. С февраля текущего года сумма гранта увеличилась. Если в прошлом году она была 200 МРП, то в этом году - 400 МРП, что в денежном эквиваленте составляет 1 225 200 тенге. Гранты предоставляются однократно, на безвозмездной основе. Единственное условия для получателей грантов – подготовить свой бизнес-план, защитить его перед комиссией и, в течение 12 месяцев, необходимо отчитаться по целевому назначению потраченных государственных денег», – сказал Б. Айтпаев.

По его словам, обязательным условием получения гранта является наличие сертификата о завершении обучения по «Бастау бизнес». Также претендент должен соответствовать установленным требованиям и получить одобрение комиссии. С этого года получать грант могут: молодежь до 29 лет; члены малообеспеченных семей – получатели адресной социальной помощи; многодетные семьи-получатели пособия по многодетности; получатели социального пособия по случаю потери кормильца; кандасы; лица, воспитывающие ребенка-инвалида; получающие пособия лица с ограниченными возможностями, трудоспособные, не имеющие противопоказаний к труду.

Б. Айтпаев отметил, что в текущем году первому потоку претендентов было предоставлено пять грантов. С 8 по 19 августа Центром занятости на электронной платформе https://business.enbek.kz осуществляется прием второго потока, предполагается поступление около 160 заявок. Третий поток откроется 19 августа и четвертый поток планируется открыть 29 августа. Всего на текущий год планируется предоставление 360 грантов, из них 204 для молодежи до 29 лет. Срок приема заявок на получение грантов составляет около 10 дней. Лица, прошедшие обучение, должны пройти на платформу https://business.enbek.kz в свой личный кабинет и выполнить пошаговую инструкцию.

Спикер также дополнительно сообщил, что обучение по «Бастау бизнес» проводилось ранее НПП «Атамекен», а теперь на сайте Министерства труда https://skills.enbek.kz. Желающие записаться на обучение должны зарегистрироваться на портале https://business.enbek.kz. Продолжительность обучения 14 дней, на безвозмездной основе. В программу входят 12 модулей, по завершении каждого из которых проводится промежуточное тестирование. По завершении всех 12 модулей участники проходят итоговое тестирование, на котором необходимо набрать не менее 70 баллов для получения сертификата. Если участник набрал менее 70 баллов, то у него имеется три попытки. В случаях, когда претендент не набирает нужного количества баллов с трех попыток, то он может в течение года сделать еще две попытки, но для этого нужно заново пройти регистрацию.

По словам Б. Айтпаева, в этом году на обучение по «Бастау бизнес» записалось 911 человек, из них 436 человек уже завершили обучение.



