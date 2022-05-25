Изменения внесут в законодательство о естественных монополиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В законодательство о естественных монополиях будут внесены изменения. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях усиления контрольно-надзорных функций государства начата проработка вопроса внесения изменений и дополнений в действующее законодательство о естественных монополиях, предусматривающих должное государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий путем контроля над целевым использованием средств потребителей (население, субъекты МСБ и др.) субъектами естественных монополий, недопущения завышения тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий и публичности процесса государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий», - проинформировал Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос .

Кроме того, дополнения будут внесены в части обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности с учетом соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг, формирования у населения экономного отношения к потребляемым ресурсам, сокращения сроков рассмотрения уполномоченным органом заявок субъектов естественных монополий для утверждения тарифов и обеспечения прозрачности и упорядочения подходов к тарифообразованию.

«Данные меры позволят обеспечить надлежащий мониторинг целевого использования средств потребителей, недопущение завышения тарифов и повышение публичности процесса государственного регулирования деятельности субъектов газового рынка», - заключил Премьер.



