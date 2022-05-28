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    Изменения внесут в Правила по перезакреплению охотничьих угодий

    28 Мая 2022, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о запланированном внесении изменений в Правила по перезакреплению охотничьих угодий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (далее – Министерство) проводится соответствующая работа по устранению противоречий между правовыми актами, регулирующих закрепление и перезакрепление охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в марте текущего года Министерством проведен научно-технический совет Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, по итогам которого принято решение внести соответствующие изменения в действующие Правила по перезакреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, в части исключения требований по материально-технической базе при перезакреплении охотничьего хозяйства.

    «В настоящее время соответствующий проект Правил проходит необходимые процедуры для утверждения. В связи вышеизложенным, после проведения соответствующей работы по внесению изменений в действующее законодательство, юридическая коллизия по требованию материально-технической базы при перезакреплении охотничьих угодий будет устранена», - добавил зампремьера.

    Как сообщалось ранее, к депутатам Мажилиса обратились объединения охотников и рыболовов по поводу юридической коллизии, созданной решением Министерства экологии. Так, процедуры закрепления и перезакрепления охотничьих угодий, регламентируя одно и то же действие, предъявляют совершенно разные условия к претендентам.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Минэкологии
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