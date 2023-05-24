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    Изменения внесут в Конституционный закон «О прокуратуре»

    24 Мая 2023, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О возврате государству незаконно приобретенных активов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной законопроект направлен на определение механизмов возврата активов в связи с отсутствием законодательных оснований и новых инструментов, необходимых для определения и возврата активов. Целью разработки проекта Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» является регулирование общественных отношений, связанных с поиском (раскрытием), подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов», - сказал депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании палаты.

    Сопутствующие законопроекты, по его словам, разработаны в целях реализации положений основного законопроекта и предусматривают ряд поправок в действующее законодательство.

    В частности, рассматриваются изменения и дополнения в Конституционный закон «О прокуратуре», в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, в кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты. В общем предусматриваются поправки в 11 кодексов и 13 законов.

    «Принятие законопроектов имеет следующие положительные социально-экономические последствия: восстановление социальной справедливости в обществе, повышение благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов, стимулирование добровольного возврата активов, устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению активов. После введения в действие проекта закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующих законопроектов в структуре Генеральной прокуратуры будет создано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере», - отметил депутат.

    Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе.

    Таким образом, будет выстроен четкий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Мажилис
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