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    Изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ ратифицировал Мажилис

    31 Мая 2023, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Протокол подписан 16 сентября 2021 года в г. Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности. Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под эгидой такого государства создаются коллективные миротворческие силы Организации для применения в операции ООН по поддержанию мира», - сказал заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на пленарном заседании Мажилиса, представляя законопроект.

    Согласно Протоколу координирующее государство - это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира.

    Условия участия коллективных миротворческих сил в операции ООН определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.

    «Следует отметить, что участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер. Протокол не ограничивает право государств направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях ООН. Ратификация Протокола отвечает интересам Республики Казахстан, так как будет способствовать обеспечению эффективного участия ОДКБ и ее государств-членов в усилиях мирового сообщества по поддержанию международного мира и безопасности, а также укреплению сотрудничества в рамках Организации», - добавил замминистра.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОДКБ Мажилис
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