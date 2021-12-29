Изменение тарифа на воду для сельчан пояснил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до 2026-го года отремонтируют дороги в 350 населенных пунктах. Об этом заявил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подводя итоги года, аким области рассказал о ремонте дорог, обеспечении сел водой и интернетом.

«За последние четыре года мы охватили ремонтом почти две тысячи км дорог, в том числе 813 км в текущем году. Раньше бюджетные средства направляли только на ремонт дорог между селами и районами. Дорога доходила только до населенного пункта, а дальше работы не проводились. Мы постепенно улучшаем ситуацию. В рамках Комплексного плана до 2026 года охватим ремонтными работами более 2 100 км дорог. Жители еще 350-ти сельских населенных пунктов почувствуют качественные изменения», - сообщил К.Аксакалов.

По мнению акима области, в этом году регион получил рекордное финансирование на водоснабжение – 10,3 млрд тенге. В рамках Комплексного плана местные власти намерены обеспечить водой жителей 78-ми сел. Тогда 100% сельского населения будут обеспечены водоснабжением.

«Недавно в СМИ была информация о том, что тариф на воду для населения подорожает в два раза. Поясню. Планируется пересмотр тарифа воды только в части оплаты населения за доставку воды до населенного пункта. Остальная часть субсидируется государством. Сейчас доставка куба воды в село стоит 850 тенге. Из них государство субсидирует 810 тенге. Оставшуюся сумму в 40 тенге оплачивает потребитель на селе. Пересмотр оплаты за доставку увеличит стоимость для потребителя до 60-80 тенге. Например, сейчас за флягу воды потребитель платит в среднем 15-20 тенге, после пересмотра тарифа будет платить 17 тенге», - пояснил К. Аксакалов.

Еще одна проблема в селах – отсутствие интернета. По информации акима области, в прошлом году жители 118 сел получили доступ к сети. В этом году подключили еще 40 сел.

«В итоге на сегодняшний день 491 из 635-ти сел подключено к сети Интернет по разным технологиям. Хочу подчеркнуть, что приоритетно интернет проводили в села с населением от 250-ти человек и выше. Практически все такие села обеспечены интернетом. Теперь мы планируем подключить 69 сел области, где проживает менее 250-ти человек», - сказал К. Аксакалов.