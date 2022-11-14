Избиратели могут зарегистрироваться в избирательном участке для голосования на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Если избиратель не имеет постоянной прописки или регистрации по месту проживания в силу независящих от него обстоятельств, его могут зарегистрировать на избирательном участке для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центральная избирательная комиссия и Министерство цифровой и аэрокосмической промышленности приняли совместный акт о проверке сведений по месту регистрации избирателей и регистрации граждан по месту избирательных участков. Акт предусматривает запуск двух сервисов, один из которых позволяет зарегистрировать избирателя онлайн на участке в случае, если он не имеет регистрации по месту проживания в силу независящих от него обстоятельств.

«Несмотря на широкое информирование граждан, мы допускаем, что не все граждане могут быть включены в списки избирателей. Об этом говорит и практика. Для этого в текущей выборной кампании реализуются два сервиса. Первый: при обращении граждан в случае невключения их в списки избирателей по месту регистрации. Второй: для возможности регистрации избирателя по адресам избирательных участков в том случае, если гражданин не нашел себя в списках избирателей, но подтвердил статус проживания в границах избирательного участка. Данные сервисы реализуются строго в рамках принятых актов Центральной избирательной комиссии. Члены участковых избирательных комиссий вправе принять решение о включении в списки избирателей граждан только при подтверждении сведений об их регистрации», - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов пояснил, что применяются два сервиса.

«Первый сервис будет использоваться на 4053 избирательных участках. Все члены участковых избирательных комиссий смогут через портал eGov с письменного согласия и с согласия самого избирателя получить информацию о месте его постоянной регистрации. Второй сервис позволит на местах в 181 участке зарегистрировать гражданина, в случае если он не прописан, либо отсутствует в списках избирателей в связи с жизненными обстоятельствами, например, продажей квартиры или другими обстоятельствами. Данный сервис обеспечат 700 сотрудниками ЦОН. Они будут работать в своей полной системе со стандартом госуслуг и постановления Правительства в соответствии с принятым сегодня нормативным актом. Они будут проводить необходимую работу», - отметил Асет Турысов.

Алгоритм проверки следующий: избирателя сначала проверят на наличие его постоянной регистрации через eGov. По словам вице-министра цифрового развития, есть сервис, где можно проверить, есть ли он в списках избирательных участков. Если избирателя не находят в списках, то его можно прописать на избирательном участке, чтобы он смог проголосовать.

«С точки зрения информационной безопасности и технических вопросов мы были протестированы. На наш взгляд, никаких проблем не должно быть», - добавил вице-министр.

Внеочередные выборы Президента РК состоятся 20 ноября.

