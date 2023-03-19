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    Избирательные участки в Китае завершили свою работу

    19 Марта 2023, 20:24

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Избирательный участок №257 при посольстве Казахстана в КНР на выборах Мажилиса Парламента РК был закрыт в 20:00 по местному времени, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Помимо китайской столицы, наши граждане голосовали на двух участках в Шанхае и Гонконге.

    «Участок №257 в Пекине завершил свою работу. В течение всего дня наблюдалась активная явка избирателей», - отметил председатель участковой избирательной комиссии при диппредставительстве Казахстана в Китае Нурлан Аккошкаров.

    В числе избирателей – казахстанские дипломаты, сотрудники представительств национальных компаний Казахстана и члены их семей, студенты.

    Завершилось голосование и на избирательных участках при генеральных консульствах РК в КНР в Шанхае и Гонконге. В настоящий момент идет подсчет голосов.

    При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государств образованы 77 избирательных участков.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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