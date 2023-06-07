Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Из-за урагана рухнули деревья в Петропавловске

    7 Июня 2023, 22:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске после нескольких дней аномальной жары вечером пошел сильный дождь с ветром. Ураган накрыл город буквально за считанные минуты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Разбушевавшаяся непогода стала поводом для обращения акима города Руслана Анбаева. На своей странице в социальной сети он попросил петропавловцев быть бдительными на дорогах.

    «В связи с сильным ветром и ливнем прошу вас быть осторожными! Особенно будьте бдительны на дорогах. Из-за сильного ветра ломаются ветки и падают деревья. Также отключается электроснабжение. О подобных фактах просьба сообщать в ситуационный центр Ikomek-109. После нормализации погоды мы с коммунальными службами приступим к ликвидации последствий сильного ветра и дождя. Прошу вас всех быть осторожными», - написал градоначальник.

    Последствия урагана, который длился не больше часа, еще предстоит оценить. Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео рухнувших на машины деревьев, заборов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Троих детей на «зебре» сбила легковушка в Экибастузе
    30 человек эвакуировали из горящего магазина в Усть-Каменогорске
    Какие метеоусловия будут в Казахстане 22 июня
    Град и усиление ветра ожидаются в Казахстане 22 июня
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста