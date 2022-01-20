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    Из-за теплой зимы не спят медведи в биоцентре Семея

    20 Января 2022, 22:25

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В детском биологическом центре Семея не могут уснуть медведи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Зоологи винят во всем теплую зиму. В регионе еще не было затяжных морозов и снегопадов. Именно это и спровоцировало у косолапых бессонницу. Сотрудники ежедневно кормят медведей Зиту и Борю. В их рацион входит каша, мясо и овощи.

    В биоцентре напомнили, что практически ежегодно Зита впадала в спячку. Медведица засыпала в конце ноября и просыпалась в начале февраля. Заснут ли косолапые в этом году — неизвестно.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Общество Животные
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