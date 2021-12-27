Из-за технического сбоя казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за технического сбоя в базе КГД Министерства финансов РК наблюдаются перебои в регистрации новых автомобилей, приобретаемых в салоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

«Из-за перебоя работы в КГД данные из базы не подтягиваются в информационную систему ЦОН. Поэтому временно недоступна услуга по постановке на учет новых машин, купленных в автосалоне. Со стороны ответственного органа идет работа по устранению сбоя. Надеемся на понимание клиентов и приносим извинения за доставленные неудобства.

О восстановлении системы и возобновлении услуги по регистрации новых авто будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.