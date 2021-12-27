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    Из-за технического сбоя казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили

    27 Декабря 2021, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за технического сбоя в базе КГД Министерства финансов РК наблюдаются перебои в регистрации новых автомобилей, приобретаемых в салоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

    «Из-за перебоя работы в КГД данные из базы не подтягиваются в информационную систему ЦОН. Поэтому временно недоступна услуга по постановке на учет новых машин, купленных в автосалоне. Со стороны ответственного органа идет работа по устранению сбоя. Надеемся на понимание клиентов и приносим извинения за доставленные неудобства.

    О восстановлении системы и возобновлении услуги по регистрации новых авто будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минфин РК Общество Правительство для граждан
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