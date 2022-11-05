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    Из-за снега за сутки произошло 14 аварий в Петропавловске

    5 Ноября 2022, 16:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за сутки выпало около 7 мм осадков. Аким города Руслан Анбаев обратился к горожанам с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети градоначальник написал, что из-за неблагоприятных погодных условий за один день зарегистрировали 14 дорожно-транспортных происшествий.

    «Со вчерашнего дня выпало почти 7 мм снега. Коммунальные службы сразу же приступили к очистке дорог от снега. Производилась очистка 130 км магистральных улиц. Было задействовано 23 единицы техники. Еще 19 единиц убирали снег с тротуаров, три произвели рассыпку противогололедного материала на проезжей части. 17 единиц техники и 30 человек задействованы в вывозе снега. Вечером и ночью планируется проведение механизированной очистки на всех магистральных улицах», - написал Руслан Анбаев.

    Аким города сообщил, что зимой в Петропавловске в уборке снега задействуют 154 единицы техники. Он подчеркнул, что при большом количестве осадков сначала будут убирать магистральные улицы, потом - прилегающие.

    «К сожалению, из-за погодных условий только за один день по городу зарегистрировали 14 дорожно-транспортных происшествий. Жертв и пострадавших нет. Сейчас погода ухудшилась, на улице - гололед. Поэтому убедительно прошу вас быть внимательными и осторожными на дорогах», - отметил Руслан Анбаев.

    Больше всех снегу радуются дети. Лепят снеговиков, играют в снежки.

    На термометре - 0 градусов, на дорогах – лужи. По данным РГП «Казгидромет», в ближайшие сутки в Петропавловске ожидается снег, низовая метель, температура воздуха – минус 1-3 градуса.

    Кадр из видео


    Автор:

    Олеся Жуковень

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