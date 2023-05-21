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    Из-за сильного наводнения в регионах северной Италии объявлен «красный уровень» тревоги

    21 Мая 2023, 09:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в итальянском регионе Эмилия-Романья в связи с наводнением был объявлен режим тревоги красного уровня, который сохранится и в воскресенье, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее на этой неделе наводнения на северо-востоке Италии унесли жизни 14 человек. Обширные территории все еще находятся под водой, а оползни представляют серьезную проблему, особенно в районах предгорий Апеннин.

    Заместитель губернатора Эмилии-Романьи и глава подразделения по гражданской защите Ирен Приоло сообщила, что около 100 муниципалитетов региона понесли ущерб в результате наводнений, что в три раза превышает число пострадавших от разрушительного землетрясения, обрушившегося на регион в 2012 году, передает ANSA.

    «Если посмотреть с воздуха, территория бедствия выглядит, как после бомбардировки. Это шокирует», - сказала И.Приоло на пресс-конференции.

    Число эвакуированных жителей из-за наводнений возросло до более чем 36 тысяч, уточнило в субботу региональное правительство.

    Большинству из них - 27 775 человек - пришлось покинуть свои дома в провинции Равенна, где ситуация особенно тяжелая, поскольку в некоторых районах не хватает питьевой воды и продовольствия.

    При этом 4963 человека размещено в гостиницах либо во временных общежитиях, созданных местными советами при школах, спортивных залах и тренажерных залах.

    Остальные пострадавшие нашли альтернативные решения, отправившись в дома отдыха или поселившись у знакомых семей, друзей.

    Экстремальные погодные условия на этой неделе установились после того, как на регион Эмилия-Романья обрушились штормы, унесшие две жизни в начале месяца.

    Зарубежные ученые считают, что экстремальные погодные явления, как аномальная жара, сильные штормы, наводнения и засухи, становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов человеком.

    «Связь между тем, что происходит в данный момент в Эмилии-Романье, и последствиями изменения климата существует», - уверен Мауро Росси, научный сотрудник Научно-исследовательского института геогидрологической защиты Национального исследовательского совета (CNR-IRPI).

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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