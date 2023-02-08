Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Из-за роста цен не выполнили план по строительству в СКО

    8 Февраля 2023, 02:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на заседании Правительства РК прокомментировал темпы строительства жилья и планы на нынешний год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе главы региона сообщили, что А. Сапаров пояснил ситуацию с невыполнением плана по строительству жилья в прошлом году. Из 401 тысячи запланированных квадратных метров фактически сдали 299 тысяч, или 75 %.

    «Одной из причин стало удорожание строительных материалов. Кроме того, ввод жилья в Петропавловске перенесли на этот год из-за корректировки проектов. Это тоже повлияло на темпы строительства. Для достижения показателя в этом году будет проведена работа по пересмотру реализуемых проектов с учетом имеющихся возможностей. План будет выполнен за счет ввода в эксплуатацию 77 тысяч квадратных метров бюджетного жилья, 93 тысяч – коммерческого, 130 тысяч – индивидуального строительства», - проинформировал А. Сапаров.

    Он добавил, что в микрорайонах «Южный» и «Солнечный» к трем тысячам участков под ИЖС подвели необходимую инфраструктуру.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Правительство РК Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Жилье Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
    Серик Шапкенов поручил взять на контроль своевременную выплату зарплаты работникам предприятий
    Бердыбека Сапарбаева наградили медалью «Еңбек ардагері»
    Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР - Алихан Смаилов
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров