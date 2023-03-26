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    Из-за перелива талых вод закрыта трасса «Торгай-Шили-Аралколь»

    26 Марта 2023, 12:56

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Перелив талых вод произошел на участке трассы «Торгай-Шили-Аралколь». Угрозы населенным пунктам нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 марта закрыта трасса «Торгай-Шили-Аралколь». Произошел перелив талых вод на 108 км. Угрозы населенным пунктам нет»,- сообщили в ДЧС.

    На участке выставлен пост, дежурит сотрудники отдела полиции, единица техники и один спасатель.

    Ранее сообщалось, что на юге Костанайской области, в частности в Наурзумском, Джангельдинском, Амангельдинском районах и близ города Аркалыка, ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Дороги
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