Из-за перелива талых вод закрыта трасса «Торгай-Шили-Аралколь»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Перелив талых вод произошел на участке трассы «Торгай-Шили-Аралколь». Угрозы населенным пунктам нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 марта закрыта трасса «Торгай-Шили-Аралколь». Произошел перелив талых вод на 108 км. Угрозы населенным пунктам нет»,- сообщили в ДЧС.

На участке выставлен пост, дежурит сотрудники отдела полиции, единица техники и один спасатель.

Ранее сообщалось, что на юге Костанайской области, в частности в Наурзумском, Джангельдинском, Амангельдинском районах и близ города Аркалыка, ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.