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    Из-за перелива реки закрыли движение на участке трассы возле Петропавловска

    16 Апреля 2023, 21:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Объездная дорога вокруг поселка Заречный в Петропавловске закрыта из-за перелива реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, движение закрыли в 19:00 часов 16-го апреля.

    «В связи с переливом на ежегодно затопляемом участке автодороги паводковыми водами принято решение о закрытии движения для всех транспортных средств по автодороге М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 525-529. Движение легковых транспортных средств осуществляется по автодороге Р-49 «Обход Петропавловска» км 0-8, крупногабаритных - по Р-57 «Петерфельд-Архангельское-Новокаменка» км 0-30,519 и А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 938-954», - прокомментировали в пресс-службе.

    Проезд к Заречному есть через мост со стороны улицы Потанина.

    Перелив у поселка начался сегодня утром.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Паводок Дороги Погода
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