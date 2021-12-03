Из-за гололеда опрокинулся автомобиль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, причиной которых стал гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в районе М.Жумабаева с рулевым управлением не справился 63-летний водитель УАЗа. Машина опрокинулась. Пострадала 46-летняя пассажирка.

В Мамлютском районе обошлось без травм. Водитель автомашины «Лада» съехал в кювет.

«Резко переменчивая погода создает неблагоприятные условия для всех участников дорожного движения. Только строгое соблюдение ПДД и бдительность, дисциплинированность на дорогах могут стать залогом безопасности. Призываем всех водителей соблюдать скоростной режим, в период обильных осадков, гололедицы ограничить выезды за пределы населенных пунктов», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Полицейские напомнили, что с 1 декабря предусмотрена административная ответственность для тех, кто до сих пор не сменил летние шины на зимние. За управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, предусмотрен штраф в размере 5 МРП, или 14,5 тысячи тенге.

Вчера в регионе прошел дождь, столбик термометра поднимался до 4 градусов тепла. Сегодня похолодало. Накануне синоптики предупреждали о гололеде и возможной низовой метели. В ближайшие сутки по области вновь ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов.