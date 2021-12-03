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    Из-за гололеда опрокинулся автомобиль в СКО

    3 Декабря 2021, 18:56

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, причиной которых стал гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в районе М.Жумабаева с рулевым управлением не справился 63-летний водитель УАЗа. Машина опрокинулась. Пострадала 46-летняя пассажирка.

    В Мамлютском районе обошлось без травм. Водитель автомашины «Лада» съехал в кювет.

    «Резко переменчивая погода создает неблагоприятные условия для всех участников дорожного движения. Только строгое соблюдение ПДД и бдительность, дисциплинированность на дорогах могут стать залогом безопасности. Призываем всех водителей соблюдать скоростной режим, в период обильных осадков, гололедицы ограничить выезды за пределы населенных пунктов», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Полицейские напомнили, что с 1 декабря предусмотрена административная ответственность для тех, кто до сих пор не сменил летние шины на зимние. За управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, предусмотрен штраф в размере 5 МРП, или 14,5 тысячи тенге.

    Вчера в регионе прошел дождь, столбик термометра поднимался до 4 градусов тепла. Сегодня похолодало. Накануне синоптики предупреждали о гололеде и возможной низовой метели. В ближайшие сутки по области вновь ожидается повышение температуры воздуха до нуля градусов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия
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