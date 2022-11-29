Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Из-за гололеда 15 ДТП за сутки произошло в Жамбылской области

    29 Ноября 2022, 21:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Количество дорожно-транспортных происшествий из-за резкого ухудшения погодных условий увеличилось в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 ноября на территории Жамбылской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, из них 7 механических. В результате аварий 10 человек получили различные травмы легкой степени. Назначены необходимые экспертизы по установлению причин ДТП», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

    В Таразе и районах области зафиксированы ДТП с участием маршрутных автобусов и нарушения движения автобусов по маршруту.

    «В 13-м микрорайоне Тараза автобус из-за скользкой дороги съехал в кювет, - пояснил руководитель отдела ТОО «Жасыл ел-Тараз» Нурбол Жетписбаев. – Однако все обошлось, пострадавших не было, так как этот автобус направлялся в автопарк, следовательно, в салоне пассажиров не было».

    Кроме того, из-за гололеда зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса №9 в районе села Талас. На момент ДТП в салоне пассажиров также не было, никто не пострадал.

    Временно было приостановлено курсирование общественного транспорта по причине гололеда из Тараза в сторону массива «Шолдала». Движение возобновили после обработки дорог песком и солью.

    «Что касается обследования маршрутных автобусов, отмечу, что все наши автобусы перед выходом на линию проходят проверку механиком, который делает отметку в путевом листе об исправности автобуса», - пояснил спикер.

    По информации акимата города Тараза, с вечера 28 ноября городские коммунальные службы проводят работы по подсыпке инертными материалами проезжей части и тротуаров областного центра. Задействовано 16 единиц специализированной техники и 185 рабочих. Ведется расчистка автобусных остановок, а также прилегающих к школам и больницам дорог.

    Как сообщалось ранее, 28 ноября в регионе было зафиксировано общее ухудшение погодных условий, сильный гололед. Было закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз – Шымкент на участке автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент (534 - 593 км, село Айша биби - граница Туркестанской области).

    По прогнозам синоптиков, 30 ноября - 1 декабря в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду, сильный снегопад, туман и гололед.

    В связи с погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть бдительными при появлении пешеходов на проезжей части.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП МВД РК Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Суд постановил уведомить районную прокуратуру о ложных показаниях работника «КазАвтоЖол»
    ДТП с двумя смертями: водители грузового авто и эвакуатора приговорены к тюрьме
    Шесть человек погибли по вине пьяных водителей в СКО
    Ночью в Алматы на улицах будут работать почти 500 единиц спецтехники
    Популярное
    1 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    2 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    3 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    4 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
    5 Соглашения о сотрудничестве подписали Абайская область с Алтайским краем и Омской областью РФ
    Новости партнеров