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    Из-за фишинговой атаки официальные страницы сайта Премьер-Министра РК недоступны

    17 Октября 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальные страницы сайта Премьер-Министра РК в результате фишинговой атаки временно недоступны. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Премьер-Министра РК Зарина Нурланова.

    «Страницы сайта Премьер-Министра РК @primeminister.kaz, @primeminister.kz, @PrimeMinister.int в результате фишинговой атаки временно недоступны.

    На данный момент ведутся переговоры с платформой Facebook о восстановлении аккаунтов. Вся информация будет также доступна на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в Twitter, Vk, Instagram», - написала она.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК
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