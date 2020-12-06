Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Из-за африканской чумы свиней усилили контроль на границе в СКО

    6 Декабря 2020, 23:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ветеринарная служба принимает меры, чтобы не допустить распространения в регионе африканской чумы свиней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Причиной для срочного принятия мер стала вспышка заболевания в соседней Омской области. Информация об очагах африканской чумы свиней появилась на официальном сайте федерального Центра ветеринарии.

    Руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов сообщил, что в регионе разработали комплексный план организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по профилактике возникновения африканской чумы свиней, недопущению заноса и распространения инфекции.

    «Проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам профилактики африканской чумы свиней, раздаются памятки. Осуществляется эпизоотический мониторинг дикой фауны, усилен контроль за перемещением и содержанием домашнего свинопоголовья и условиями их убоя и реализации. Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК введен запрет на ввоз и транзит через территорию РК живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей термическую обработку при 720 градусах», - проинформировал Б. Альжанов.

    На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу усилили ветеринарно-санитарный контроль. Осуществляется досмотр всех ввозимых и транзитных грузов.

    В Тайыншинском районе работает свинокомплекс ТОО «EMC Агро». Руководство фермы уведомили о том, что нужно принять дополнительные защитные меры по недопущению заноса инфекции, усилить ветеринарно-санитарный контроль, дезинфекционный режим, санитарную обработку транспорта и обслуживающего персонала.

    В управлении добавили, что в естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источник возбудителя инфекции - больные животные и вирусоносители. В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Всех свиней в очаге уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают.

    Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Пограничники Россия Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам