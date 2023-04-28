Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Изъятые у коррупционеров cредства направят на строительство 72 новых школ — Правительство РК

    28 Апреля 2023, 08:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК закрепило механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ. Соответствующие поправки утверждены постановлением за подписью Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Поручение о передаче средств, изъятых у коррупционеров, на поддержку инфраструктуры образования озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

    «Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ», — сказал Президент РК.

    На сегодняшний день, в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге. При этом по заявкам регионов Республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге: 94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69-ти школ на 85 тысяч ученических мест и еще 12,6 млрд тенге направят на строительство 3-х новых объектов (2 школы на 1400 ученических мест в две смены и интернат на 200 койко-мест) по поручениям руководства страны.

    Таким образом, действие данного механизма внесет значительный вклад в решение проблем трехсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Борьба с коррупцией Алихан Смаилов школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информацию о продаже материалов к экзаменам опровергли в «Назарбаев интеллектуальные школы»
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    С нового учебного года для учащихся младших классов Абайской области питание станет бесплатным
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров