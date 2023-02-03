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    Из снежных заносов спасено и эвакуировано 2 847 человек – МЧС РК

    3 Февраля 2023, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала зимы были закрыты порядка 700 участков автодорог, из них республиканского 351 и 346 областного и местного значения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объявлено 663 штормовые предупреждения, направлено 1 227 СМС-рассылок населению, 1 290 сообщений посредством «Дармен». Спасателями из снежных заносов спасено и эвакуировано 2 847 человек, из них 328 детей. Вызволено свыше трехсот единиц (356) техники», - сказал Ибрагим Кульшимбаев.

    Вице-министр добавил, что на закрытые участки дорог была мобилизована спецтехника, выставлены посты из числа спасателей и сотрудников полиции, всего было задействовано 1 239 человек и 720 единиц техники.

    «В целях координации работы по реагированию на чрезвычайные ситуации в период осложнение обстановки на базе Ситуационного центра МЧС разворачивалась работа республиканского оперативного штаб, в состав которого входили представители министерств внутренних дел, энергетики, и индустрии и инфраструктурного развития. Аналогичные штабы функционировали в регионах. Сформирована группировка сил и средств численностью 37 тысяч человек и 13 тысяч единиц техники», - добавил Ибрагим Кульшимбаев.

    Отмечено, что готовность центральных и местных исполнительных органов

    к зимнему периоду проверена в ходе республиканских командно-штабных учении «Қыс» (24-25 ноября 2022г.).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Учения Транспорт Дороги Погода МЧС Спасение
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