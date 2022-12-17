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      Жетысуская область

    Из снежного заноса спасли 30 человек в Жетысуской области

    17 Декабря 2022, 00:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Жетысуской области сообщили, что 16 декабря в 07:40 в Алакольском районе, на участке Ырғайты автодороги «Достык-Ушарал» из-за погодных условий - бурана, нулевой видимости в снежном заносе застряли несколько автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 15:30 силами сотрудников ДЧС Жетысуской области (12 сотрудников и три единицы техники) из салонов 14-ти автомашин были спасены 24 человекf. Они доставлены в город Ушарал и на станцию Достык. Ранним утром спасателями ДЧС из трех автомашин, застрявших на автодороге «Достык-Ушарал», были спасены 6 человек, которые попали в снежный плен вечером 15 декабря. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Спасенные поблагодарили спасателей за оказанную им помощь», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

    ДЧС области призывает казахстанцев при выезде в дальнюю дорогу ознакомится с погодными условиями и соблюдать правила безопасности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Видео Дороги Погода МЧС Спасение Жетысуская область
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