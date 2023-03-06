Из снежного плена спасли 35 человек в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За прошлую неделю в Костанайской области провели 7 аварийно-спасательных работ на трассах. Из снежного плена спасли 35 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области, по данным ДЧС, продолжаются работы по очистке дорог, но они затруднены из-за сильного ветра. Спасатели работают в усиленном режиме, помогают застрявшим водителям, буксируют заглохшие автомашины, эвакуируют граждан в населенные пункты.

«Перед аварийно-спасательными службами поставлены задачи по проведению комплекса превентивных мер, направленных на недопущение гибели людей и снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций. За прошедшую неделю ДЧС Костанайской области провели 7 аварийно-спасательных операций на территории Наурзумского, Житикаринского Амангельдинского, Камыстинского районов, а также вблизи Аркалыка. Спасено 35 человек, из них 9 детей», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что в ночь с воскресенья на понедельник спасателям пришлось искать потерявшегося пастуха.

«В Амангельдинском районе в 25 км от села Карасу совместно с сотрудниками полиции начали поиск пропавшего пастуха. В 23:30 гражданина 2000 года рождения нашли в 12 км от села Карасу. Он не нуждался в медицинской помощи. Его доставили в село Карасу по месту жительства», - пояснили в ДЧС.

В области на заснеженных участках дорог организованы 11 временных блокпостов, функционируют 18 пунктов обогрева на 297 мест.