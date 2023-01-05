Из снежного плена освободили беременную женщину спасатели Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в области Абай активно ведутся спасательные работы по эвакуации людей из снежных заносов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Утром 5 января 2023 года на пульт «112» поступило сообщение от главного врача районной больницы города Аягоза о том, что из села Шынкожа Нарынского сельского округа Аягозского района срочно необходимо доставить беременную женщину в районную больницу города Аягоза.

На место вызова выехали спасатели из пожарной части № 13: высокопроходимая техника «Нива Марш» и два человека личного состава. По прибытии на место происшествия беременной женщине была оказана первая медицинская помощь.

В ходе работы спасатели доставили женщину в родильный дом города Аягоза для оказания необходимой квалифицированной помощи.



