Из акимата Семея погромщики вынесли ноутбуки и принтеры

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В здании акимата Семея после беспорядков до сих пор ведутся восстановительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Руководитель отдела финансово-хозяйственной работы Шынар Сагадиева рассказала, что в ходе беспорядков 5 января в здание акимата сломаны все входные группы и витражные стекла.

«На этажах сломаны 25 окон и 171 дверь, а также нанесен материальный ущерб. Сломаны столы и стулья. Украдены ноутбуки, принтеры и диктофоны. Все, что возможно было унести, унесли. Украдены товарно-материальные ценности. Введутся восстановительные работы. Ремонтируют входные группы и вставляют окна, а также началась побелка», - сообщила Ш.Сагадиева.

При этом назвать точную сумму ущерба в акимате не смогли, заявив, что подсчет все еще ведется. Источник финансирования уточняется. Составлен дефектный акт.

Фото: А.Тернов



