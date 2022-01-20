Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Из акимата Семея погромщики вынесли ноутбуки и принтеры

    20 Января 2022, 17:24

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В здании акимата Семея после беспорядков до сих пор ведутся восстановительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Руководитель отдела финансово-хозяйственной работы Шынар Сагадиева рассказала, что в ходе беспорядков 5 января в здание акимата сломаны все входные группы и витражные стекла.

    «На этажах сломаны 25 окон и 171 дверь, а также нанесен материальный ущерб. Сломаны столы и стулья. Украдены ноутбуки, принтеры и диктофоны. Все, что возможно было унести, унесли. Украдены товарно-материальные ценности. Введутся восстановительные работы. Ремонтируют входные группы и вставляют окна, а также началась побелка», - сообщила Ш.Сагадиева.

    При этом назвать точную сумму ущерба в акимате не смогли, заявив, что подсчет все еще ведется. Источник финансирования уточняется. Составлен дефектный акт.

    Фото: А.Тернов

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Акимат ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане