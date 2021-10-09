Из 11 объектов ЮНЕСКО в Казахстане пять находятся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Международная конференция «Тараз и тюркская цивилизация» состоялась в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тараз - центр тюркской цивилизации и один из древнейших городов не только Казахстана, но и всей Центральной Азии, доказательством этому служит множество исторических фактов. Об этом говорилось в Таразе на Международной научной конференции, организованной акиматом Жамбылской области. Помимо отечественных ученых, в обсуждениях участвовали представители исторической науки из США, Японии, Узбекистана, Кыргызстана.

Подчеркнув важность этого масштабного мероприятия, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выразил уверенность, что в результате анализа национальных ценностей, самобытности, отразившихся в программных статьях Елбасы «Рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи», конференция может внести вклад в культурное развитие и историческое процветание общетюркской цивилизации.

«Как отметил Нурсултан Назарбаев, на казахской земле есть два города, которые отражаются на всех картах со времен Великого Шелкового пути. Это Тараз и Жаркент», - отметил глава региона.

По словам спикера, в Казахстане 11 объектов вошли в список ЮНЕСКО, и пять из них расположены в Жамбылской области.

«Только это уже свидетельствует о древней истории региона и о том, что город является началом всей цивилизации. Конференция не зря названа «Тараз и Тюркская цивилизация». Во время рабочего визита в Жамбылскую область Президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал наше предложение о формировании Тараза в качестве туристического партнера городу Туркестану, а также культурную программу «Исторический Тараз». Мы верим, что это станет новым этапом развития города Тараза в истории суверенного Казахстана», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отмечено, что существует два памятника, принадлежащие всем тюркским народам. Это Орхоно-Енисейский памятник и Таласский памятник. Туркестан – тюркская колыбель, а древний Тараз – очаг тюркской цивилизации, подчеркнул он.

Президент Международной Тюркской академии, доктор исторических наук Дархан Кыдырали отметил, что общенациональная цель дальнейшего укрепления преемственности между древней и поздней тюркскими цивилизациями заключается в становлении Великой Степи «Вечным государством».

Председатель комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш подчеркнул, что Тараз, являющийся наследником кочевой и оседлой культур, считается священным городом, центром всего тюркского мира.

Депутат Мажилиса Парламента РК, государственный и общественный деятель, политолог Берик Абдигалиулы подчеркнул, что необходимо собрать воедино имена всех Тарази и передать их творчество следующим поколениям. Также он предложил открыть музей каменных изваяний.

«Алтай – золотая колыбель тюркского народа, Туркестан – его центр, в этом же списке особым значением обладает и Тараз. Именно здесь имели место события, способствовавшие широкому распространению ислама в мире. Этот факт необходимо пропагандировать на мировом уровне, особенно в тюркском мире», - отметил он.

Доктор исторических наук из США, профессор Юлай Шамилоглы привел ценные сведения из путевых заметок китайского путешественника, буддийского монаха Сюань-Цзяня, который посещал Тараз в седьмом веке.

Японский ученый, директор секции лабораторной археологии исследовательского института национального культурного наследия и национальных культурных ценностей «Нара» Садакатцу Кунитаке поделился результатами экспедиции в жамбылский регион.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заверил, что все предложения ученых, высказанные в ходе конференции, будут учтены в культурной программе «Исторический Тараз».