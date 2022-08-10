Июль 2022 года признали одним из самых жарких за всю историю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Июль нынешнего года был третьим в списке самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В июле 2022 года температура в среднем была почти на 0,4°C выше, чем в период 1991-2020 годов, но немного холоднее, чем в июле 2019 года. На суше Северного полушария Земли преобладали температуры значительно выше средних.

Для большей части Европы июль 2022 года был чрезвычайно засушливым. В ряде стран побиты рекорды по минимальному количеству осадков, что ударило по местной экономике, сельскому хозяйству и увеличило риск возникновения лесных пожаров. Необычно жаркая и сухая погода сохраняется и в августе.

«Температура выше 40°C наблюдалась в некоторых районах Португалии, Испании, Франции и даже Великобритании, где она впервые в истории превысила такую отметку. На Пиренейском полуострове было необычно большое количество дней с максимальной температурой выше 35°C, что подчеркивает продолжительность жарких температур в этом регионе. Национальная метеорологическая служба Испании AEMET заявила, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а тепловая волна была самой интенсивной и продолжительной.

В США июль нынешнего года был третьим самым теплым июлем за всю историю наблюдений. Температура была выше средней или рекордной на территории 48 штатов. По данным Национального центра экологической информации США, в июле по большей части территории страны прокатилась серия тепловых волн с дневными температурами выше 100°F (37,8°C), что привело к рекордному спросу на электроэнергию и заболеваниям из-за жары», - говорится в докладе.

На пресс-конференции 18 июля генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас заявил, что такая жара – это «новая норма». Тепловые волны в Европе станут более частыми, более интенсивными и будут длиться дольше. К 2050 году около половины населения Европы может подвергнуться высокому или очень высокому риску теплового стресса в летний период.

В Южном полушарии Земли наиболее высокие температуры зафиксированы в центральной части Южной Америки и на юге Африки. В северной части Тихого океана и в океане, прилегающем к Антарктике, температура была выше средней. В западной части Индийского океана, от Африканского Рога до южной Индии, а также на большей части Австралии температура была ниже средней.

Июль 2022 года был также суше среднего для большей части Европы, при этом на западе континента побиты локальные рекорды низкого количества осадков, а в ряде регионов на юго-западе и юго-востоке наблюдалась засуха. Все это негативно повлияло на экономику на местном уровне, а также способствовало распространению и усилению лесных пожаров. Июль во Франции был самым сухим за всю историю наблюдений – дефицит осадков на национальном уровне составил 85%.

На большей части Северной Америки также было суше, чем обычно. Масштабные наводнения в штатах Миссури и Кентукки в США сопровождались жарой и усиливающейся засухой. К началу августа на 51,4% территории США была засуха.

Состояние морского льда

Площадь морского льда в Антарктике достигла самого низкого значения за июль за 44 года регистрации спутниковых данных и была в среднем на 7% ниже среднего значения за июль 1991-2020 годов.

Площадь арктического морского льда была на 4% ниже среднего, заняв 12 место среди самых низких показателей июля за всю историю спутниковых наблюдений.

Жаркий август

Июльские тенденции продолжат сохраняться и в августе, по крайней мере в некоторых частях Европы. Метеорологическое управление Великобритании 9 августа выпустило предупреждение об экстремальной жаре. Ожидается, что температура не будет столь экстремальной, как в июле, когда были установлены новые национальные рекорды. Температура на юге Франции будет на 3-5°C выше нормы для этого времени года.

Ранее сообщалось, что Бюро судмедэкспертизы штата Вашингтон сообщило о гибели шести человек из-за сильной жары. Франция и Испания переживают третью волну жары этим летом, а в Китае объявили «оранжевый уровень» погодной опасности из-за жары.





Фото: news.un.org















