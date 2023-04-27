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    IV Совещание глав МИД формата «Центральная Азия - Китай» начинает работу в Сиане

    27 Апреля 2023, 09:22

    СИАНЬ.КАЗИНФОРМ - Четвертое Совещание министров иностранных дел формата «Центральная Азия - Китай» начинает работу в четверг в городе Сиань (провинция Шэньси, КНР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принимает участие в 4-м Совещании глав МИД формата «Центральная Азия - Китай», которое проходит в Сианьском международном конференц-центре.

    Главными в ходе обсуждения станут вопросы подготовки к предстоящему первому Саммиту «Центральная Азия - Китай», запланированному на май 2023 года в г.Сиань.

    Кроме того, участники нынешней министерской встречи обсудят перспективы шестистороннего сотрудничества в сфере укрепления взаимосвязанности в транспортно-логистической инфраструктуры, развития электронной коммерции и создания новых механизмов взаимодействия между уполномоченными органами стран-участниц данного механизма. Отдельное внимание будет уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

    Напомним, что третье Совещание министров иностранных дел формата «Центральная Азия - Китай» состоялось в Астане в июне 2022 года. Данная платформа создана в 2020 году для укрепления многопланового межрегионального сотрудничества в шестистороннем формате, в котором участвуют Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

    По итогам прошлогодней министерской встречи в столице Казахстана, стороны решили создать механизм встречи Глав государств в формате «Центральная Азия - Китай».

    Первая встреча министров иностранных дел формата «Центральная Азия - Китай» в июле 2020 года прошла в формате видеоконференции.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    МИД РК Китай
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