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    IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии начнется в Чолпон-Ате

    21 Июля 2022, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С минуты на минуту в Чолпон-Ате начнется IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    Уже состоялась церемония рукопожатия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев посетили культурный центр «Дордой Номад». Главам государствам показали специально организованные игры кочевников.

    20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

    Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.

    Кадр из видео/t.me/bort_01

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Кыргызстан Политика
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