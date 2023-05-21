IV Форум угольной промышленности Казахстана состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках XIII Международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining & Metallurgy 1 июня в столице состоится IV Форум угольной промышленности Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На площадке форума «Возможности для развития угольной отрасли в условиях новой энергетической парадигмы» будут обсуждаться актуальные вопросы отрасли угольной промышленности страны. В частности, внедрение современных технологий по обогащению и переработке твердого топлива в продукты с высокой стоимостью, развитие углехимии и других путей чистого и эффективного использования угля, обеспечение безопасности на производстве, а также повышение эффективности производства.

Организатором форума выступает Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ожидается, что в этом году дискуссионная площадка в четвертый раз соберет на своей площадке руководителей государственных органов, угледобывающих предприятий, национальных компаний, казахстанских и международных экспертов для обсуждения концептуальных вопросов развития отрасли и определения вектора ее развития в современных условиях.

К слову, угольная промышленность Казахстана — одна из крупных отраслей экономики, которая поставляет топливо для производства более 70% электроэнергии в Казахстане, обеспечивает полную загрузку коксохимического производства, целиком удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения.



